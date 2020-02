Will Arnett vai ser pai pela terceira vez, adianta a revista Us Weekly. A nova namorada do ator, Alessandra Brawn, com quem este começou a namorar em 2019, está grávida do primeiro filho em comum entre o casal.

O bebé vem juntar-se aos dois filhos do artista, Archie, de 11 anos, e Abel, de nove, fruto do seu anterior relacionamento com Amy Poehler. Também Alessandra já é mãe de uma criança, Nash, resultado da relação com Jon Neidich.

