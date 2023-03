Melânia Gomes comoveu os portugueses ao revelar no 'Alta Definição' que foi abusada por um familiar quando era menor. Ainda na sequência desta emotiva partilha, a atriz decidiu ajudar outras vítimas.

"Da indignação e revolta, à ação! Para quem é sensível a este tema e está comigo nesta luta de proteger as crianças de abusos sexuais, podem ajudar muito assinando a petição que está nos meus destaques", começou por escrever Melânia.

"Esta proposta de mudança de lei europeia precisa de 100 mil assinaturas para ir até à aprovação, a Bruxelas. Vamos ajudar milhares de crianças? Assina", acrescentou a artista da SIC, apelando à ajuda dos seguidores.

Melânia, por fim, prometeu partilhar no seu Instagram "conhecimento" com os "pais atentos e preocupados, bem como com os profissionais que lidam todos os dias com crianças".

Caso queira assinar a petição em causa, carregue aqui.

