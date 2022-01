Demi Lovato tenciona 'virar a página' da sua carreira musical e quer afastar-se do género pop, que a popularizou na indústria.

Depois do lançamento de êxitos como 'I Love Me', 'Heart Attack' e 'Cool for the Summer', a artista parece querer arriscar em novos géneros musicais. Pelo menos é o que dá a entender uma recente publicação nas redes sociais.

"Um funeral para a minha música pop", escreveu na legenda de uma foto em que aparece rodeada por um grupo de sete pessoas, todas vestidas de preto.

Leia Também: Demi Lovato revela destino onde se encontra de férias