Demi Lovato acabou a semana com uma partilha especial. A cantora completou 29 anos esta sexta-feira, 20 de agosto, e assinalou a data com o lançamento do novo videoclipe.

Demi Lovato deu a conhecer aos fãs o vídeo da música 'Melon Cake', que faz parte do sétimo álbum da artista, 'Dancing with the Devil... The Art of Starting Over'.

A cantora publicou uma pequena parte do vídeo no Instagram, onde além de assinalar o aniversário, dá a conhecer o mais recente trabalho.

