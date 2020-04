Apesar de estar neste momento a namorar com Max Ehrich, Demi Lovato não descarta a possibilidade de no futuro voltar a ter uma relacionamento com uma mulher e, quem sabe, ter filhos com ela.

"Acho que poderia ser muito divertido ter filhos com uma mulher... Eu não sei como será o meu futuro e estou aberta a qualquer coisa", explicou a cantora à edição de maio da revista Harper's Bazaar.

Demi Lovato está aberta a qualquer possibilidade que o futuro lhe reserve, até porque já se assumiu várias vezes como bissexual.

