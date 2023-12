Nos Estados Unidos da América, 'Som da Liberdade' ('Sound of Freedom'), filme realizado por Alejandro Gómez Monteverde e protagonizado por Jim Caviezel, foi um verdadeiro sucesso. Agora a história, que aborda a questão do tráfico de crianças, irá estrear em Portugal no dia 21 de dezembro.

Melânia Gomes não faltou à antestreia do filme, conforme mostrou através de uma partilha que fez na sua página de Instagram.

"Defender crianças de monstros não tem que ver com religião ou política, para mim tem que ver com HUMANIDADE. Por favor, vão ver este filme baseado numa história real", afirma na legenda da publicação.

"Um filme baseado numa história real e muito mais leve do que a realidade (para que seja suportável ver e mesmo assim é obviamente chocante, mesmo não chegando nem perto do que a realidade é). O mundo (que não lucra com a escravatura sexual de crianças), não pode continuar a fechar os olhos a isto!", completa.

Recorde-se que este ano, a atriz deu uma entrevista a Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição' na qual revelou ter sido abusada sexualmente por uma pessoa da família quando era criança.

