Esta semana, Chris Pratt fez uso das redes sociais para se declarar à mulher, Katherine Schwarzenegger, mas o tom irónico da publicação não caiu bem aos seguidores.

"Pessoal. A sério. Vejam como ela olha para mim! Quero dizer. Encontrem alguém que olhe para vocês desta forma!! Percebem? Conhecemo-nos na igreja. Deu-me uma vida incrível, uma filha linda e saudável, ela mastiga tão alto que às vezes ponho os meus auriculares para abafar o som, mas isso é amor", começou por escrever na legenda de uma foto em que Katherine aparece a olhar para o ator embevecida.

E acrescentou: "Ela ajuda-me com tudo. Em troca, de vez em quando, abro um jarro de pickles. O coração dela é puro e pertence-me. É o meu maior tesouro ao lado do meu cartão do Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie, sabem que isso diz muito. É o aniversário dela daqui a seis semanas. Por isso, se não lhe der nada, digo-lhe para olhar para esta publicação. Amo-te querida".

As palavras de Chris Pratt não foram bem interpretadas por vários seguidores, que correram à caixa de comentários para o criticar.

Entre as reações, alguns internautas consideraram a publicação sexista, outros questionaram porque é que o ator não fez referência ao filho mais velho, Jack.

Recorde-se que Chris Pratt é pai de Jack, de nove anos, que nasceu do antigo casamento com Anna Faris, de quem se separou em 2018. No ano seguinte deu o nó com Katherine Schwarzenegger e em 2020 nasceu a primeira filha em comum de ambos.

Leia Também: Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger visitam casa em 'segredo'