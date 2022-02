Débora Neves é a mais recente ex-concorrente do 'Big Brother' a estrear-se no mundo dos videoclipes. A famosa participante de 'BB 2021' é a musa de Guita Pimpolho no seu novo tema.

'Eterna Paixão' é o nome da canção, lançada a 18 de fevereiro no canal de YouTube do artista.

Em poucas horas, o videoclipe que coloca Débora Neves em grande destaque teve mais de 4300 visualizações.

Ora veja:

