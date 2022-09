Débora Monteiro tem sido uma das apostas da SIC na ficção mas, também, na apresentação de programas. A atriz, que é também um dos rostos do 'Domingão', fez esta segunda-feira, dia 26 de setembro, um balanço desta experiência.

"Tem sido incrível. Tive muito receio no início e agora adoro. É bom para ganhar estaleca, todos os domingos em direto. Ainda tenho muito a aprender, mas estou com os melhores e aprendo todas as semanas mais alguma coisa", escreveu Débora.

© Instagram/Débora Monteiro

