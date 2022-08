Fátima Lopes não perde a oportunidade de pôr mãos à obra e de aprender uma nova arte. A apresentadora partilhou um desses momentos com os seguidores das redes sociais.

Em diversas imagens, a comunicadora, que agora pode ser vista nos sábados à tarde, na SIC, surge a aprender a arte da cestaria.

"Na Cooperativa dos Cestinhos da Ilha, as guardiãs da arte do bracejo são quase todas jovens na casa dos 80 anos. E se há pessoas orgulhosas do seu trabalho, são elas. Vejam a reportagem no próximo sábado, na Caixa Magica", escreveu na legenda da publicação.

Eis as imagens:

