Com um microfone da TVI na mão e um sorriso de 'orelha a orelha', Zé Lopes comprova que, por estes dias, se sente muito realizado.

"Eu sei que me torno repetitivo, mas sou mesmo feliz a trabalhar", escreveu nas redes sociais, na legenda de várias fotografias tiradas em Lisboa.

Na mesma publicação, Zé Lopes brincou com a frase que havia escolhido para a mesma, isto antes de ter sido alertado por uma colega. "Eu ia escrever “sou feliz com o microfone na mão”, mas a Patrícia Sargento avisou-me que as mentes poluídas podiam ter outras interpretações".

