"Assim nasceu a minha primeira estrela, no dia 4 de março de 2005. Há 18 anos", foi desta forma que Fernanda Serrano deu início à encantadora declaração de amor que este sábado dedicou ao filho mais velho, Santiago.

"O homem que me fez amar de forma redonda e incondicional. Que me ensinou a ser mãe e a ser mulher capaz de tudo. Amar mais, trabalhar mais, ter mais força e destreza, mas sobretudo, ser muito mais feliz e completa. Por te ter! Por nos termos", continuou.

A atriz, de 49 anos, diz não ter dúvidas de que Santiago, fruto do casamento com Pedro Miguel Ramos, é o filho com que sempre sonhou.

"Que sempre nos ilumines, com esse teu sorriso tão bonito e fácil! Que cumpras todos os teus sonhos, que sejas sempre verdadeiro, para contigo e com os outros e que tenhas uma vida longa, linda e muito feliz! É o que te deseja quem mais te ama no mundo. A mãe", completou.

Às suas emotivas palavras, Fernanda Serrano juntou 10 fotografias que mostram o crescimento do jovem adolescente ao longo dos anos. Espreite a galeria para vê-las.

Do casamento entretanto terminado com Pedro Miguel Ramos resultaram ainda três outros filhos, Laura, Maria Luísa e Caetana.

