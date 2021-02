David Carreira mostrou o seu lado mais sensível numa publicação do Instagram esta sexta-feira, dia 26. O artista recordou o momento em que cantou ao lado do irmão, Mickael Carreira, no âmbito de um concerto solidário que foi transmitido no YouTube.

"Eu vou estar aqui porque este é o nosso lugar Mickael. As nossas vidas levam-nos às vezes a não conseguir estarmos mais vezes juntos. Mas só podia voltar aos palcos contigo ao meu lado", notou David na legenda da publicação.

Recorde-se que a família Carreira continua de luto na sequência da morte trágica de Sara Carreira em dezembro do ano passado num acidente de carro.

