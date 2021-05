Danielle Fishel e o marido, Jensen Karp, vão ser pais pela segunda vez. A grande novidade foi anunciada esta quarta-feira, 5 de maio, dia em que a atriz completou 40 anos de vida.

"QUARENTA! Nunca estive mais animada ou esperançosa quanto à próxima década da minha vida. Tive uma infância linda, a adolescência com a qual ainda sonho, os meus 20 anos foram loucos (e na maioria miseráveis) e os meus 30 anos trouxeram-me altos e baixos, mas provavelmente estabilizei num lugar de segurança. Segurança em quem sou, no que acredito e com quem quero passar o meu tempo precioso", começa por ler-se na legenda daquela que é a primeira fotografia da barriguinha.

"Eu não poderia estar mais grata por entrar nos meus 40 anos com o meu maravilhoso marido e filho, à espera com entusiasmo da chegada do bebé #2. O meu desejo de aniversário é que todos vocês digam a alguém o quanto os amam e tenham hoje mais paciência do que normalmente teriam", completa.

Tal como a própria referiu, Danielle Fishel e o marido, de 41 anos, já são pais de Adler, de 22 meses.

