Daniela Ruah resolveu recuar no tempo e partilhar com os seus seguidores do Instagram na madrugada desta sexta-feira uma memória feliz da sua infância.

Trata-se de uma fotografia de 1992, que mostra um dos primeiros treinos da atriz portuguesa em ginástica rítmica.

"Tinha 8 anos e acabado de começar a treinar ginástica rítmica. Tinha boas colegas e amigas e a nossa treinadora Carla era fantástica. Nesses poucos anos aprendi a ter disciplina- algo que me ajudou em tudo até hoje. Grata pelo caminho que percorri", declara Daniela na legenda da imagem, que revela a sua excelente flexibilidade.

Recorde-se que atualmente Daniela Ruah, de 37 anos, vive nos Estados Unidos da América, onde faz parte do elenco principal da série de sucesso 'Investigação Criminal - Los Angeles'.

Leia Também: Daniela Ruah 'derrete' seguidores em foto ternurenta com a filha