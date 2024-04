Daniela Melchior esteve no espaço 'Grande Entrevista', da RTP3, no qual conversou com o jornalista Vítor Gonçalves sobre a sua carreira internacional.

A atriz, de 27 anos, falou sobre o seu mais recente filme - 'Road House' - no qual teve a oportunidade de contracenar com Jake Gyllenhaal.

Já no final da entrevista, Melchior partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma carinhosa mensagem que recebeu do pai.

"Eu a dizer ao Vítor Gonçalves que estava muito nervosa e não sabia se ia avisar o meu pai da entrevista... porque ele todas as noites vê as notícias, debates, comentários políticos e também vê a grande entrevista e não queria correr o risco de dizer alguma asneira. Acho que correu bem", escreveu.

Veja o que o pai da artista escreveu:



© Instagram - Daniela Melchior