Dália Madruga voltou a destacar na sua página de Instagram mais um vídeo do filho mais novo, o pequeno Joaquim, que estava a enviar um beijinho ao bisavô, a quem tratava carinhosamente como avô Rui.

"Os vídeos do Joaquim enchiam o avô Rui de ternura. Tinham uma ligação muito especial… Este vídeo foi o último, o avô já não o conseguiu ver… Mas fica o beijinho do seu Joaquim até ao céu, 'vô'", escreveu Dália Madruga na legenda do vídeo do filho mais novo, que completa dois anos em agosto. Veja na galeria.

De recordar que Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta Cafés, morreu no domingo, dia 19 de março, aos 91 anos. O empresário era avô de Marcos Tenório Bastinhas, marido de Dália Madruga.

