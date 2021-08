Dália Madruga é mãe de quatro crianças e os meninos são muitas vezes o grande destaque das publicações que faz no Instagram. Ainda esta terça-feira, a mamã 'babada' voltou a falar dos filhos, especialmente do mais velho, João, de 14 anos.

"O João, o melhor irmão do mundo! O João foi filho único durante sete anos, mas ninguém diria… Ama incondicionalmente e acho que essa é a característica mais bonita da sua essência", começou por escrever Dália Madruga na legenda de fotografias do filho com os irmãos ao colo.

"Digo repetidas vezes que os irmãos são o melhor presente que damos aos nossos filhos, porque o João me mostrou isso. Dirão que é fácil, já que ser filho único não é muito divertido, e no nosso entendimento lógico de adultos será assim, mas numa criança que aos sete recebe uma irmã e tem de partilhar a mãe até então só sua, não sei se será tão linear. Mas a verdade é que a cada irmão que recebe vejo nele a multiplicação do amor e, até agora, aos 14 anos em que os interesses dele já são outros, não deixa de mostrar o amor que sente pelos irmãos", destacou.

"Diria até que o amor dele por mim aumenta a cada irmão que lhe dou (se é que isso é possível)", afirmou de seguida, realçando que as imagens que junta à publicação "mostram o olhar de ternura entre irmãos, o vínculo que existe a partir do momento em que ele os segura no colo e cruzam o primeiro olhar".

"Sou uma mãe muito agradecida por estar rodeada de tanto amor e muito orgulhosa pela família que temos", completou.

Veja a publicação na íntegra:

Recorde-se que além de João, fruto de uma relação anterior, Dália é mãe de Clara, Alice e Joaquim, do casamento com Marcos Tenório Bastinhas.

