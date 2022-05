Dália Madruga usou esta quinta-feira, 5 de maio, a sua conta oficial de Instagram para manifestar publicamente o seu desagrado perante o funcionamento da aplicação Uber Eats Portugal, que faz entregas de comida ao domicílio.

Depois de ter feito um pedido na aplicação, a apresentadora de televisão considera ter sido vítima de roubo e fraude.

"Ontem fizemos um pedido na aplicação à Go Natural no valor de 14 euros, a aplicação cobrou mais de 73 euros", lamenta Dália, referindo que lhe foram cobrados indevidamente mais 60 euros do que seria suposto.

"Tenham atenção às fraudes da aplicação Uber Eats Portugal", alerta, mostrando em seguida a resposta que recebeu por parte da plataforma e que lhe causou uma revolta ainda maior.

"Os preços apresentados online são estabelecidos pelos comerciantes e não temos controlo sobre os mesmos. No entanto, tomámos nota da sua mensagem e partilharemos o seu feedback com o comerciantes", pode ler-se na mensagem feita em resposta à reclamação de Dália.

"Hoje respondem assim. Uma vergonha, Uber Eats. Isto tem um nome, roubo", atira, por fim, juntando às suas partilhas a fatura que comprova que o valor do seu pedido se fixava em apenas 14 euros.

