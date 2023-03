É dia de festa para Anitta. A cantora brasileira completa esta quinta-feira, 30 de março, 30 anos de vida.

A data especial foi assinalada pela própria com um desabafo partilhado na rede social Instagram.

"30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse há 10 anos o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível", começou por realçar, referindo-se à carreira de enorme sucesso que conseguiu alcançar no Brasil e no mundo.

Às suas palavras, Anitta juntou um conjunto de fotografias raras da sua infância. As imagens mostram a menina que dizia "todos os dias" à família: "eu vou fazer história".

"Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer qualquer coisa que queira. Eu tenho o poder de fazer acontecer tudo o que quero da minha vida. E quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu sou foda, eu me amo. Parabéns pra mim", escreveu ainda.

A publicação terminou com um agradecimento a Deus e ao universo. "Gratidão", lê-se por fim.

