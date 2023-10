Já não é a primeira vez que sobe ao palco da Web Summit. Depois de ter conjugado o verbo 'to be' e de ter feito referência a bifanas para mostrar que se pode fazer a maioria das coisas desde que haja a motivação certa, a diretora de entretenimento e ficção da TVI vai voltar a marcar presença no evento tecnológico.

A Web Summit decorre, como nos últimos anos, no Altice Arena, em Lisboa. Entre os próximos dias 13 e 16 de novembro muitas serão as figuras de renome que passarão por este palco, apesar de ter já havido algumas desistências de peso.

Depois de um tweet sobre o Iraque que levou à saída de Paddy Cosgrave, figura central da Web Summit, da liderança do evento, muitas foram as figuras e empresas que não se quiseram associar, como a Amazon, a Apple, a Microsoft, a Google, a Meta, o IBM, a Intel, a Siemens, a SAP, a Oracle, a Salesforce ou a Stripe, entre outras.

Além de Cristina Ferreira, foi também confirmada a presença de uma Inteligência Artificial (IA) no palco do evento tecnológico.

