Esta segunda-feira, dia 8, Ruben Rua está de parabéns uma vez que completa 34 anos de idade. A data não passou despercebida a Cristina Ferreira, que fez questão de deixar uma mensagem dedicada ao amigo - o qual, suspeitam fãs e a imprensa - chegou a ser mais do que isso.

"O Ruben Rua hoje faz anos. Este quadradinho do Instagram é pequeno para o definir. Há anos que sabemos tudo da vida um do outro. O PARA SEMPRE instalou-se nas nossas vidas por sabermos que é inabalável e inegociável a nossa amizade", afirmou a comunicadora.

"Esta foto retrata-o no seu espírito irrequieto, livre, no desejo de criar histórias a cada dia. Amo-o até nas suas imperfeições. Somos um do outro numa história que só nós conhecemos. Para lá de todas as especulações", nota.

"Hoje ficamos iguais na soma 3+4 é igual a 4+3 e eu só desejo que cumpra todos os sonhos do mundo. Eu sei que podes ser tudo. O tudo que quiseres", completa.

