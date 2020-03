Foi em conversa com João Manzarra, n'O Programa da Cristina, através de uma videochamada, que Cristina Ferreira falou sobre o filho, Tiago, de 11 anos, fruto da relação terminada com António Casinhas.

Inicialmente, foi o apresentador que começou por falar sobre estes seus dias em quarentena, revelando que não está neste momento sozinho, pois conta com a companhia do irmão e dos cães.

"Com todo o respeito por quem está a sofrer ou por quem tem uma missão em mãos muito importante, principalmente a área médica, a verdade é que eu estou a saborear muito estes dias", começou por confessar Manzarra, explicando que tem aproveitado para destacar alguns hábitos importantes para a sua vida, "momentos de introspecção".

Após a partilha, Cristina acrescentou: "Tu estás igual ao meu filho. Eu disse-lhe assim: ‘Oh Tiago, não estás farto já?’, é que ele ainda não saiu, nunca, vez nenhuma, de casa, e ele: ‘Oh mãe, eu aguentava aqui na boa um ano’. Ele está a adorar o registo de estar em casa".

No entanto, a apresentadora não deixou de dizer ainda: "Mas o meu filho tem campo, tem a rua à porta do quarto, é um bocadinho diferente".

