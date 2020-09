Setembro chegou e com ele o tão aguardado regresso de Cristina Ferreira à TVI. E a poucas horas do seu regresso à antena, Nuno Santos dedicou à apresentadora uma mensagem muito especial.

"Hoje é um dia especial. Hoje é o dia em que a Cristina volta à TVI, volta a casa. A Cristina é a figura mais relevante da televisão do nosso tempo. E uma das mais relevantes em termos sociais", começa por escrever o diretor-geral do canal, destacando assim o importante dia 1 de setembro.

Mas os elogios não se ficam por aqui. "Tê-la connosco, com a sua força, as suas ideias, a sua competência é muito bom para a TVI. Mas não estamos a pensar em nós. Estamos a pensar naquelas três pessoas que vão ali ao fundo a passar. E em todas as outras que queremos que façam o caminho ao nosso lado. Vai ser bom", pode ainda ler-se na legenda de uma imagem onde Nuno Santos e Cristina conversam na esplanada de um café.

Leia Também: Setembro é hoje! Revelado nome e teaser do programa de Cristina Ferreira