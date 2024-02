Cristina Ferreira continua afastada do namorado, João Monteiro, devido a compromissos profissionais, por isso conta, mais do que nunca, com a companhia dos amigos mais próximos.

A apresentadora passou esta sexta-feira, com Rúben Correia e Catarina Duarte e contou aos seguidores qual o plano dos três para o decorrer da noite.

"Uma sexta normal. É muito parecida com uma quarta mas, desta vez, em Cascais", começou por escrever.

"Dormimos e jantamos no Hotel Cascais Miragem e vamos agora ver a peça do José Condessa e da Luísa Cruz no auditório Carlos Avillez. É o nosso carnaval", concluiu. Veja abaixo.

Leia Também: Jogo manipulado? Cristina Ferreira reage a rumores sobre Miguel Vicente