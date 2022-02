Cristina Ferreira regressou às manhãs esta terça-feira, dia 1 de fevereiro... Ainda que apenas como convidada.

A diretora de ficção e entretenimento marcou presença no programa 'Esta Manhã', da TVI, para assinalar o 29.º aniversário do canal e o 1.º do formato matutino.

Os habituais apresentadores do 'Esta Manhã', Nuno Eiró, Iva Domingues, Sara Sousa Pinto e Pedro Carvalhas conduziram a emissão diretamente de Gaia. Em estúdio ficaram ficou Cristina Ferreira.

"Fevereiro é o mês de aniversário da TVI. Começámos hoje a celebrar este caminho conjunto de crescimento. O 'Esta Manhã' faz hoje um ano e festejamos em estúdio e a norte, em Gaia. Parabéns a toda a equipa. Como costumo dizer são vocês que abrem a porta todos os dias. Obrigada", declara Cristina na legenda de um conjunto de imagens onde surge a cortar o bolo de aniversário do programa.

