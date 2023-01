Cristina Ferreira tem o hábito de valorizar as pessoas com as quais trabalha e esta quarta-feira, dia 11 de janeiro, voltou a fazê-lo.

A apresentadora, conforme partilhou nas redes sociais, organizou um jantar onde reuniu todos aqueles que fazem parte da sua vida profissional atualmente - ou como Cristina os denomina, aqueles que "a aturam, quase todos há muitos anos".

"Gostamos dos defeitos de cada um, hoje brincámos com isso como se brinca em família. Achamos que 2023 vai ser do caraças. Mas já dizíamos o mesmo em 2013", atirou a comunicadora.

Nas imagens publicadas é possível ver pessoas como Tiago Froufe Costa, diretor da agência LUVIN, Lurdes Guerreiro, diretora de Produção Nacional da TVI, Rui Valido, fotógrafo, e João Patrício, realizador e diretor executivo de Entretenimento e Ficção da TVI.

Veja todas as imagens partilhadas na galeria.

