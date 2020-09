Cristina Ferreira viveu esta quarta-feira um dia de emoções fortes. A apresentadora estreou o seu novo programa, 'Dia de Cristina', na TVI.

Depois uma maratona televisiva, entre as 10h00 e as 20h00, a apresentadora precisou de tirar o salto alto, os looks mais clássicos e finalmente relaxou.

"Quem vai à festa...." três dias não presta, escreveu Cristina na legenda de uma foto onde mostra o seu look pós-programa.

