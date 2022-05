Cristina Ferreira continua a surpreender com os visuais escolhidos para o 'Big Brother - Desafio Final'. Foi o caso do modelito que elegeu para a gala deste domingo, dia 22, e que evidenciou a sua faceta mais sedutora.

A apresentadora, de 43 anos, surgiu com um vestido combinado, cuja parte de cima se destacava pelas transparências e brilhantes.

"Alta tensão", escreveu ao publicar as fotografias do look nas redes sociais.

Espreite na galeria.

