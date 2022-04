Depois de ter festejado a vitória nas audiências, Cristina Ferreira partilhou uma reflexão na sua página de Instagram.

"Sou saudosista, assumo. Não me custa fechar ciclos, sou de recomeços e mudanças (acho que já deu para perceber), mas demoro me na poesia das memórias felizes", começou por escrever, esta segunda-feira, 25 de abril.

"A vida tem sido muito generosa comigo. Deu-me a vida que eu desejei, acrescentei o que consegui, e não neguei uma única oportunidade. Não tenho tristezas que me incomodem. Deixei as todas no sítio onde pertencem, no passado", acrescentou.

"Neste percurso fui encontrando pessoas. Tenho tantas tão boas. Algumas sinto-as como magia. São as que fazem a diferença. Algumas desassossegam. Outras serenam. Os poucos que entram no meu mundo ficam. Para sempre. Sou feliz. Serei sempre. Hoje estou assim. O dia de ontem, o ontem tem sido tão bonito que tenho o coração em flores", rematou.

Palavras às quais várias caras conhecidas da TVI fizeram questão de reagir, entra elas Rúben Rua. "Para sempre juntos", comentou.

