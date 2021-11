Cristina Ferreira terminou esta semana com um visual no mínimo elegante. Trata-se de um conjunto de alfaiataria - de calças e blazer - com um padrão em tons de castanho.

No entanto, há outro pormenor curioso quanto a este visual. O mesmo foi usado por Rita Pereira esta semana, para a festa de Natal da agência que a representa, a Notable.

A questão que se coloca agora é simples: a qual das personalidades ficou melhor este look?

Partilhe connosco a sua opinião.

