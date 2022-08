Cristina Ferreira despede-se esta sexta-feira, 12 de agosto, de um dos seus destinos de férias de eleição, tal como revelou a própria através de uma sentida partilha na rede social Instagram.

Depois de ter conhecido a região de Puglia, em Itália, a comunicadora rumor a Vila Nova de Milfontes.

No litoral alentejano, Cristina esteve na companhia de toda a família e recarregou baterias para os próximos meses.

"Despeço me de Vila Nova de Milfontes com esta imagem. Houve tempo-será que o nevoeiro me faria ficar irritada. Agora só consigo ver beleza. E o azul do céu chegou depois", escreve ao publicar uma imagem captada hoje pela manhã.

"Vou há quase 30 anos para aqui de férias. E gosto cada vez mais. São as férias da calma, do sossego, da família toda, da comida, do pão alentejano, das voltas de bicicleta, da rede no telheiro, dos vizinhos que vemos de ano a ano, do amor em forma de tempo", nota, revelando que segue viagem amanhã para outro dos seus "destinos de agosto".

