Um dos casos comentados no espaço criminal do programa 'Dois às 10' foi o de uma mulher vítima de perseguição e chantagem por parte de um ex-companheiro que, alegadamente, teria em sua posse imagens privadas desta.

A propósito do tema, Cristina Ferreira aproveitou para deixar um alerta:

"Há uma coisa que eu gostava muito de dizer e isto a mim já me aconteceu: já me enviaram coisas que tinham a ver com isto, de ver um famoso em situações destas. Simplesmente não abro nenhuma destas imagens".

"Se cada um de nós não abrir e não reencaminhar, permite que o assunto pare, morra por ali", fez saber, confessando que é doloroso para si ver que há pessoas que "gozam" com este tipo de situações.

