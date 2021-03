Cristina Ferreira vive uma semana especial com a estreia do programa 'Cristina ComVida', emitido de segunda a sexta-feira na TVI. De mãos dadas com a apresentadora está o realizador João Patrício, que uma vez mais a ajudou a materializar uma ideia que há muito estava 'na gaveta'.

Como forma de agradecimento, Cristina dedicou ao realizador palavras de carinho numa publicação realizada esta terça-feira, um dia após a estreia.

"Os idiotas. Não somos irmãos mas temos Ferreira no apelido. O destino juntou-nos numa forma igual de ver e fazer televisão. Estamos em casa. O amor será sempre a maior força da vida. E às 19h esperamos que o voltem a sentir", escreveu.

Leia Também: "Quero que digam: 'Que hora tão bem passada, queríamos mais'"