"Sim, aconteceu". Foi isto que Joana Marques decidiu responder quando um seguidor percebeu que a humorista e Cristina Ferreira estão de férias no mesmo sítio.

Ambas viajaram até ao Brasil, encontrando-se no mesmo hotel, em Bahia. Joana Marques desfruta da companhia do marido e dos filhos, já Cristina está com Lurdes Guerreiro, diretora de produção nacional da TVI.

O cibernauta brincou com a humorista dizendo que ela e Cristina estão "a preparar setembro de 2023", e Joana Marques ainda disse o seguinte: "Deu-se esta coincidência. E o mais estranho é que não foi no parque de campismo de Milfontes".

Veja na galeria as stories que comprovam que Joana Marques e Cristina Ferreira estão de férias no mesmo hotel.

