Dia de festa para Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Os filhos gémeos do jogador, Eva e Mateo, celebram esta quarta-feira, dia 5 de junho, o seu sétimo aniversário, uma data que o jogador fez questão de assinalar no Instagram, com a partilha de uma fotografia.

Na imagem podem ver-se as duas crianças sentadas ao colo do pai, sorridentes.

"Feliz aniversário aos meus amores Eva e Mateo! O pai ama-vos muito", escreveu Ronaldo na legenda da foto.

