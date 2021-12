No programa 'Dois às 10', da TVI, foi mostrado o momento em que o pequeno Afonso, de 10 anos, natural de Évora, conseguiu concretizar dois sonhos num só dia. Foi a avó do menino quem entrou em contacto com a estação de televisão de maneira a que os desejos do neto fossem concretizados.

"Este Natal ele pediu-me uma bola autografada pelo Ronaldo, mas eu achei que era impossível, por isso decidi pedir ajuda à TVI", explicou a avó.

O primeiro desejo era andar de barco, algo que aconteceu em Lisboa, e o segundo era ter uma bola autografada por Cristiano Ronaldo, ídolo de Afonso, que sonha também um dia ser jogador de futebol.

O menino acabou mesmo por receber a tão desejada bola, conforme se pode ver aqui.

No final, Cláudio Ramos notou que este sonho só foi concretizado graças à ajuda de Elma Aveiro, irmã do craque português, que estabeleceu os contactos necessários.

