Cristiana Jesus precisou de ser assistida no hospital na manhã de quarta-feira, 26 de outubro.

A antiga participante da 'Casa dos Segredos' partilhou com os seguidores do Instagram uma fotografia na qual aparece no hospital a ser medicada.

"Amanhã eu volto. Obrigado a todos pela preocupação", podia ler-se na legenda do registo.



© Reprodução Instagram/ Cristiana Jesus

Horas depois, a jovem empresária e bailarina regressou às redes sociais para dar aos fãs novidades sobre o seu estado de saúde.

"Bem, malta, já vim aqui buscar o Guilherme, já estou operacional. Tive de levar medicação na veia, por isso fiquei muito melhor. Nada pode parar, a seguir vou já dar aula de dança porque temos um espetáculo muito importante de Halloween aqui em Quarteira no dia 31. Tudo precisa de mim, tudo avança se eu estiver presente, se eu estiver bem... E é isso, vamos lá à luta", referiu, sem revelar qual o problema de saúde que tornou o seu dia mais difícil.

