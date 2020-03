Na casa que tem na ilha da Madeira, a cumprir o isolamento social voluntário, Cristiano Ronaldo tem-se mantido ativo nas redes sociais, onde tem partilhado alguns dos momentos passados com a família.

Ainda esta segunda-feira, o craque português voltou a surpreender os que o seguem no Instagram e no Facebook com uma fotografia amorosa em que aparece na companhia dos filhos mais novos, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Uma imagem que chega ao lado de uma mensagem do craque, que apela a que todos "fiquem em casa".

"Neste momento difícil para o mundo inteiro, sejamos gratos pelas coisas que importam - a nossa saúde, família, os nossos entes queridos. Fiquem em casa e vamos ajudar todos os profissionais de saúde que estão a lutar para salvar vidas", escreveu.

