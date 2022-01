É através das redes sociais que Pedro Fernandes tem comunicado detalhes destes dias em isolamento. O apresentador revelou que testou positivo à Covid-19 este sábado, 22 de janeiro, tendo na altura falado dos seus sintomas.

"Isto não tem piada nenhuma! O bicho apanhou-me. Com o Tomás [filho] positivo desde terça-feira, ontem comecei com uma tosse seca e hoje tive uma noite desgraçada com arrepios e febre. Não era preciso fazer um teste para saber que estava positivo. Agora é aguentar, descansar, beber muita água, paracetamol nas doses indicadas e aproveitar que a Rita ainda não está infetada para lhe pedir os miminhos todos", disse na altura.

Esta segunda-feira, 24 de janeiro, o apresentador voltou a atualizar os seguidores e contou que a mulher, Rita, também testou positivo.

"Diário da Covid, dia 3: Acabaram-se as minhas mordomias: A Rita também está positiva! E agora? Também vou ter que me levantar cedo para ajudar os miúdos com o pequeno almoço e a tele-escola? Também vou ter que ir apanhar os cocós dos cães? Também tenho que limpar a casa? Assim fica muito difícil estar doente. Não sei se vou aguentar ficar sem estes privilégios de único adulto doente na casa", começou por dizer.

"As boas notícias são que já só me dói a garganta e o Martim [filho] continua assintomático. Hoje fez PCR e amanhã saberemos o resultado. Se estiver positivo quer dizer que passou por tudo sem sintomas. Se estiver negativo vamos continuar a protegê-lo até deixarmos de poder transmitir o vírus", acrescentou.

Antes de terminar, destacou que "falhou o voto antecipado mas dia 30 lá estará". "Amanhã estaremos melhor", rematou.

De recordar que Pedro Fernandes e a mulher, Rita, são pais de dois rapazes, Tomás, filho mais velho, e Martim.

Leia Também: Mesmo em isolamento, Pedro Fernandes não se desleixa nos treinos