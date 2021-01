"A primeira vez que fui à SIC, foi ele que me levou. Dele, tive sempre amor, bom senso, leveza e alegria. Foi meu tio com um grau de afinidade tão alto que a Covid não conseguirá levar-nos isso", é desta forma que Daniel Oliveira dá início a um longo desabafo onde revela que morreu esta segunda-feira uma dos pilares da sua família.

Daniel Oliveira refere-se neste seu texto emotivo ao "tio Funa", um grande amigo que sempre tratou como tio e que teve um papel fundamental no seu crescimento. "O tio" de que o apresentador da SIC fala é o pai de Diogo Salomão, antigo jogador do Sporting Clube de Portugal, que atualmente veste as cores do Santa Clara.

"Fomentou que o filho dele e eu fossemos como irmãos, que somos. [...] Adorava futebol e o Estrela da Amadora, onde jogou. Vimos juntos na TV, em 1994, um jogo épico, Werder Bremen – Anderlecht (alemães transformaram um 0-3 em 5-3)", acrescenta.

"Vibrávamos juntos nas bancadas quando o Diogo começou a evidenciar talento. Preferia ser ele a tirar as fotografias felizes da família. 'Então, mas assim não estás na foto!' 'Não estou, mas sou eu que vos vejo assim'", pode ainda ler-se na emotiva publicação, à qual Daniel juntou uma foto de infância ao lado do tio e de Diogo Salomão.

O apresentador revela ainda a enorme importância que o tio Funa teve na sua infância: "Numa noite em que eu, com 10 anos, precisava de ajuda, foi à minha procura, encontrou-me e protegeu-me como se fosse seu filho", recorda com emoção.

Por fim, o aplauso para "o irmão" Diogo que hoje após ter conhecimento da morte do pai entrou em campo para defender as cores do Santa Clara frente ao Rio Ave.

"Um acidente há quase 18 anos mudou-lhe a vida. E a nossa, que passámos a encará-la de outra forma. Mas não mudou o que nele admiraremos sempre, a dignidade e o estoicismo. Guardarei o seu olhar de quando lhe mostrei fotos do filho como profissional de futebol. Foi o pai perfeito de uma das pessoas que mais amo, o Diogo, que é a sua grande obra e que, hoje mesmo, honrou a sua memória, jogando 75 minutos a titular, já sabendo que o fazia em nome do pai. Obrigado, tio Funa! Cuidem-se", termina.

