Todos os anos, Courteney Cox recebe milhares de GIFs nas redes sociais no Dia de Ação de Graças. Estes recordam a cena icónica da série 'Friends', onde a sua personagem - Monica - dança com um peru na cabeça de forma a conseguir fazer as pazes com Chandler (interpretado por Matthew Perry).

Bem, este ano, Cox decidiu aceitar que se tornou num símbolo deste feriado e recriou a dança.

"Se recebo mais algum GIF com aquele peru na minha cabeça a dançar como uma idiota, vou enlouquecer", brincou.

"De qualquer forma, uma vez que sou um símbolo do Dia de Ação de Graças, aqui vamos nós. Espero que isto vos deixe feliz", termina.

Eis o vídeo:

