Courteney Cox continua sem conseguir estar com o noivo, Johnny McDaid, por causa da pandemia da Covid-19.

A atriz já não vê pessoalmente o seu amor há mais de 200 dias, como contou a Foy Vance.

A estrela de 'Friends' despediu-se de Johnny em março, quando este voltou para o Reino Unido apenas um dia antes da Califórnia deixar de receber os turistas por causa da pandemia do novo coronavírus.

"No início estava do género, uau, o que é que vou fazer? Cozinho todos os dias, aprendi a cozinhar mais coisas, aperfeiçoei esse lado", disse no podcast 'Vinyl Supper'.

"Não vejo o John há tantos dias, ele saiu quando o país fechou, no dia anterior", acrescentou. "Os domingos são diferentes, sinto muitas saudades", confessou, referindo de seguida que, ainda assim, "não está tão sozinha".

A atriz, de 56 anos, sente-se grata por ter dois amigos com quem ficar durante a pandemia, uma vez que é muito "medrosa" para ficar sozinha com a filha, Coco, de 16 anos.

"Eu tenho esses dois amigos, eles iam ficar de quarentena comigo, o que é ótimo porque se não posso ficar com o John, não quero ficar sozinha com a Coco, sou uma medrosa", partilhou.

No entanto, um dos amigos contraiu o vírus e teve de ser internado no hospital, uma dura batalha que conseguiu superar.

"Eles estiveram aqui, e foram a casa durante três dias para empacotar as coisas e alguém na casa deles estava com Covid. Eles voltaram, chegaram aqui na sexta-feira, nós tínhamos sido testados, todos deram negativo. Mas, dois dias depois, o Kevin começou a sentir-se cansado e vomitou. Não achei que pudesse ser Covid porque ele tinha acabado de fazer o teste, mas quatro dias depois, estava no hospital quase morto. Esteve lá 18 dias e fez diálise", recordou, referindo que agora o amigo está "completamente recuperado". "Mas foi uma das coisas mais assustadoras", afirmou.

