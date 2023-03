"É com o coração pesado e uma sensação de alívio que anunciou o meu afastamento antecipado da indústria do entretenimento". Foi com estas palavras que Isaiah Washington anunciou publicamente o fim da carreira.

O ator - que interpretou Dr. Preston Burke durante três temporadas em 'Anatomia de Grey' - decidiu retirar-se e fez questão de deixar uma mensagem no Twitter, na sexta-feira.

Na mesma publicação, explicou que agora é tempo de "viajar pelo grande país [EUA] antes que caia no socialismo e depois no comunismo".

De recordar que Isaiah Washington interpretou vários papéis em produções muito conhecidas e o último foi em 'Corsicana', onde interpretou Bass Reeves. Veja a mensagem na íntegra: