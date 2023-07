Se o seu palpite foi António Raminhos, então a verdade é que acertou em cheio. É o humorista o jovem adolescente que vemos na fotografia.

"Eu, aos 12 anos, quando era correio de droga do Cartel Chimarron na Colômbia, sob o comando de Pablito Salazar Cojones", brincou Raminhos ao partilhar a imagem com os seguidores do Instagram.

Eis abaixo a publicação completa:

