Maria Cerqueira viajou para aquele que é o destino de sonho de muitos, sobretudo na época natalícia: a Lapónia. Na sua página de Instagram, a apresentadora partilhou as primeiras imagens no destino.

"Viemos ajudar o Pai Natal e ele está tão agradecido!", realçou a apresentadora da TVI na publicação.

A comunicadora não confirmou se foi acompanhada pelo namorado, o toureiro espanhol Cayetano Rivera.

No entanto partilhou um retrato no qual posa com o filho mais novo, João, de sete anos, fruto do anterior relacionamento com António Miguel Cardoso.