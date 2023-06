Conor McGregor e a noiva Dee Devlin vão ter, muito em breve, o quarto filho de ambos nos braços. A revelação foi feita em direto no programa 'Live Kelly and Mark', do canal WABC-TV.

"Tenho três filhos, dois meninos e uma menina. O meu filho mais velho, Conor Jr., tem seis anos, a minha filha Croia Mairead tem quatro e o meu filho mais novo, Rian, acabou de completar dois anos. As coisas estão a correr bem", começou por contar o lutador de MMA, que acrescentou logo depois: "Também temos outro a caminho".

Veja abaixo esse momento.

