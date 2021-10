George Clooney é um pai divertido e quer incutir nos filhos um espírito atrevido (e um pouco malandro). Amal Clooney, mulher do ator, marcou presença na estreia do filme 'The Tender Bar' este domingo e contou aos jornalistas que o ator aproveitou o confinamento para ensinar partidas aos filhos.

A advogada disse que o marido "tem ensinado sobretudo partidas" durante o tempo em que está em casa com os gémeos Ella e Alexander, de quatro anos.

Também em Hollywood o ator é conhecido pelas partidas que prega aos colegas de elenco. Recorda o Page Six que Clooney chegou a colar no carro de Brad Pitt um adesivo em formato da folha da marijuana que dizia "fuck cops [que se f**** os polícias]".

