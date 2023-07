Aos 50 anos, Elma Aveiro 'está bem e recomenda-se', como diz o ditado. A irmã de Cristiano Ronaldo gosta de se divertir e aproveitar o melhor da vida, como aliás faz questão de partilhar na sua página de Instagram.

Ainda esta terça-feira, 4 de julho, Elma fez uma publicação na qual deu destaque à sua silhueta.

"Sinto-me tão feliz e isso reflete-se no corpo", escreveu, mostrando-se confiante.

Importa notar que também esta semana, a filha de Dolores Aveiro revelou-se satisfeita com os resultados de uma intervenção estética a que se submeteu: Elma Aveiro disse adeus a "13 centímetros" no abdómen com procedimento



