Cameron Diaz decidiu afastar-se do cinema em 2014, depois de aparecer em ‘Annie’, no entanto, este ano decidiu regressar à representação para uma produção da Netflix - ‘Black in Action’.

“A Cameron é uma força incrível e fez muita coisa nesta área. Adoramo-la. [Perguntei-lhe] Queres divertir-te um pouco? Vamos lá divertirmo-nos! E foi por isso que a trouxe”, descreveu Jamie Foxx, com quem Cameron irá contracenar.

“Às vezes perdemos momentos especiais no nosso trabalho, mas este não será um deles. Estou muito feliz e mal posso esperar”, completou em declarações ao Entertainment Tonight.

Graças a Jamie Foxx, os fãs da atriz de 49 anos irão finalmente matar as saudades.